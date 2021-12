Rafael Amaya habla del regreso de ‘El señor de los cielos’

Aunque fue hace un año cuando Rafael Amaya habló por primera vez de sus adicciones y regresó a la vida pública, tras sufrir de adicciones, ha vuelto a ofrecer una entrevista al mismo medio al que le regaló las primera primeras pero ahora para hablar de cómo le ha ido.

El actor posó para la revista People con parte de lo que es su nueva línea de camisas ‘Amaya Western Style’ y ‘Rafael Amaya Luxury Collection’ y explicó también que su vida ha cambiado de manera radicalmente desde que vive totalmente sobrio.

“He cambiado muchas cosas, vamos envejeciendo día a día y vas cambiando tu forma de pensar, de ver las cosas. Es el día a día, el solo por hoy. Siempre hay demonios y ángeles, pero tú decides. Y del pasado… ya pasó. No tengo poder sobre eso. Del futuro, no tengo poder sobre eso… solo del presente. Hay gente incluso que he vuelto a ver, y sin beber alcohol ya no tenemos nada de qué hablar”, manifestó el actor para la revista.