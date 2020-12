Rafael Amaya habla por primera vez de su proceso de rehabilitación

Este inicio de mes se reveló que Rafael Amaya, reconocido por su papel en la serie ‘El Señor de los Cielos’, estuvo en rehabilitación, todo por una publicación de Julio César Chávez. Incluso el exboxeador, confirmó que Amaya estuvo en una de sus clínicas.

Finalmente, el actor rompió el silencio y tras una larga ausencia reapareció de manera oficial para la revista digital de ‘People en español’, donde habló de su punto de quiebre y sus adicciones.

En la publicación aseguran que el actor desapareció de la faz de la tierra, sin darle explicaciones ni a las personas más allegadas al actor y además se reveló que vivió varios meses escondido entre la gente en Europa y Centro y Sudamérica, usando gorras y barba larga para no ser reconocido.

Rafael tocó fondo y pidió auxilio a sus seres queridos justo hace ocho meses, Roberto Tapia compadre de Amaya reveló que en ocasiones le llamaba de diferentes números pero finalmente recibió la llamada de auxilio.

“Estaba en mi estudio y de repente recibo una llamada. [Era Rafael]. Me dijo: ‘Compadre, necesito ayuda, ya no puedo”, relata el cantante Roberto Tapia para la misma publicación, y agregó “mi compadre estaba en malas condiciones, pero deseando que alguien lo ayudara. En el coche [de regreso] él venía llorando. [Yo] le estaba haciendo ver todas las cosas chingonas que tenía en su vida y [que] las estaba tirando [por la borda]”.

Tapia contactó a Fátima Amaya y Karem Guedimin, el mánager del actor, quienes durante meses ya estaban rastreado a Rafa. Con un plan lograron rescatarlo, la excusa que usaron fue decirle que tenía proyectos jugosos en Sinaloa, así regresó y lo internaron en una clínica de rehabilitación.

“Soy un ser humano, no soy un robot. Me dejé llevar por el alcohol, las banalidades. Estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción”, confesó Amaya y agregó, “estoy profundamente agradecido con todas las personas y con Dios, que es el que tiene las riendas de mi vida y [las] ha tenido —solo que no me daba cuenta porque estaba anestesiado y no sentía nada. Con todas las bendiciones que se han presentado otra vez siento que renací. Tengo fe, tengo amor, esperanza, planes”.