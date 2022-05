Laura Bozzo hace berrinche tras ser nominada y le echa la culpa a Niurka

Este jueves se vivió la primera nominación en ‘La Casa de los Famosos 2’ y Laura Bozzo resultó ser una de las celebridades sentenciadas por sus compañeros.

Fue durante la tarde noche de este jueves 12 de mayo que Héctor Sandarti anunció a Nacho, Toni, Juan, Osvaldo, Mayeli y Laura como los primeros famosos en ser nominados, aunque todos reaccionaron con un poco de tristeza lo tomaron con tranquilidad, excepto Bozzo.

Además de ser la última en ser anunciada en ser nominada, Laura Bozzo reaccionó de la peor manera ya que comenzó a amenazar en salirse del reality show, pues aseguró que nadie la quiere dentro de la casa y se le hace hipócrita continuar dentro.

“Hay chao, yo no tengo problema, si me tengo que ir me voy, yo me voy”, expresó en cuanto escuchó que está nominada. “Le cedo mi lugar”, expresó mientras veía a Niurka Marcos y agregó, “todo mundo me odia y se hacen los hipócritas conmigo”, expresó mientras Brenda Zambrano y Daniela tratan de consolarla y tranquilizarla, puedes encontrar la reacción de Laura a partir del minuto 7:22 del siguiente video.

Cuando Laura Bozzo fue llamada al confesionario para que explicara sus razones para quedarse en ‘La Casa de los Famosos’, la conductora no quería hablar y posteriormente comenzó a decir que ella no estaba preparada para este tipo de show.

“Yo no voy a decir nada. Es que no hay nada que decir. Vine acá con la mejor intención, vine acá para mostrar quien era yo, pero acá hay muchos enemigos y entonces sinceramente pues que sea lo que Dios quiera, no voy a pedir que voten por mi, si la gente de afuera quiere que salga adelante, pero me fastidia estar entre tantos enemigos, pero no tengo nada qué hacer acá”, recalcó enojada.

Al salir explicó lo que dijo dentro del confesionario y volvió a recalcar que no estaba hecha para esto, pero arremetió contra Niurka, quien se estaba burlando de la conductora, puedes encontrar esta discusión a partir del minuto 2:11:59.

Después de esta reacción de Laura que además se alejó de todos por unos momentos, decidió reunir a todos para ofrecer una disculpa especialmente a Niurka, quien no pudo evitar derramar sus lágrimas al escuchar el inicio de la disculpa de Bozzo, pues confesó que ha sufrido de bullying y es por eso que siempre está a la defensiva.

“Quiero pedir disculpas, creo que se vale. Yo he tenido muchos problemas de bullying, siempre estoy como a la defensiva y creo que mi actitud fue muy grosera con Niurka, creo que no se vale, por que estos días ella ha tratado en todo momento de llevarse bien conmigo y lo que hice no tiene nombre, yo le quiero pedir perdón”, expresó.

Laura Bozzo da sus primeras impresiones y habla de Niurka Marcos