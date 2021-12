Paris Hilton y Lindsay Lohan podrían reanudar su amistad

Durante mucho tiempo, la prensa rosa ha sido la que ha señalado la enemistad entre Paris Hilton y Lindsay Lohan, a pesar de que han pasado tantos años de sus encuentros en su juventud, en entrevistas nunca dudan en preguntarles por esta rivalidad.

A pesar de todo puede que se reconcilien, al menos eso piensan algunos fanáticos ya que después de que Lindsay Lohan anunció recientemente su compromiso con el con el empresario Bader Shammas, no ha pasado desapercibido, incluso la misma Paris habló al respecto.

View this post on Instagram

Incluso en la cuenta oficial del podcast de la heredera de hoteles compartió una felicitación especial a Lindsay.

“¡Felicitaciones @lindsaylohan! Paris habla de la icónica foto de #HolyTrinity y de lo lejos que han llegado desde ¡Enlace en la biografía para escuchar “This is … The Holy Trinity the next Fifteen Years” ahora!”, se puede leer en la publicación.