Henry Cavill asegura estar listo para volver a interpretar a ‘Superman’

Aunque en 2018 se había anunciado que Henry Cavill no volvería a ser Superman, el actor ha dado a conocer que está más que listo para volver a interpretar al ‘Hombre de acero’.

Fue en una reciente entrevista para la revista GQ, mientras promovía ‘The Witcher’ de Netflix , donde Cavill compartió su deseo de volver a ser Superman, incluso confesó que aún guarda el traje del superhéroe.

View this post on Instagram

Aunque Henry Cavill podría regresar para hacer cameos en futuras películas de DC, algunos especulan que podría ser para Black Adam, quien potencialmente está preparando para el enfrentamiento entre Black Adam y Superman.

“Miras atrás y piensas, qué maravillosa oportunidad. E incluso si dejara de actuar mañana y me fuera a vivir en un yate o velero y viajar por el Mediterráneo … todavía puedo mirar hacia atrás y decir que me he puesto una capa y brinqué por el lugar y entretuve a algunas personas “, agregó Cavill en la entrevista.