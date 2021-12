Pareja se compromete durante el estreno de ‘Spider Man: No Way Home’

El estreno a nivel mundial de ‘Spider-Man: No Way Home’ se ha convertido en todo un acontecimiento y es que se trata de una de las películas más esperadas del año, después de la pandemia, sobre todo por el multiverso que puso en el juego a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Con esta emoción vimos a cientos de fans mexicanos haciendo largas filas para adquirir su entrada, además de que se colapsaron las plataformas para la compra de boletos de manera virtual, todo esto para evitar los spoilers en los primeros días del estreno.

Finalmente, el día del estreno llegó y nuevamente hemos visto de todo en redes sociales, desde fanáticos yendo al estreno disfrazados del superhéroe arácnido, hasta un compromiso en plena sala de cine, lo que se ha convertido en viral.

Fue a través de Twitter donde el usuario ReyRey compartió una fotografía de la pareja abrazándose y se ha viralizado en las últimas horas.

No estoy llorando. No estoy llorando. No estoy llorando. 😍😍😍😍 https://t.co/rbNJJkXFv6

— Cinépolis (@Cinepolis) December 16, 2021