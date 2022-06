Christian Nodal es abucheado en concierto por sus largos discursos

El cantante Christian Nodal sigue demostrando lo mal que la está pasando tras ser el centro de la polémica, misma que inició desde que terminó con Belinda.

En sus recientes conciertos Nodal ha tratado de explicar cómo se siente al protagonizar un escándalo con J Balvin y sus discursos cada vez son más largos, en ellos ha arremetido contra el representante del género urbano, sus falsos fanáticos, usuarios en redes sociales que lo critican y hasta la prensa.

Por esta razón durante su reciente presentación en Montería, Colombia, ha sido abucheado por su público y le piden que mejor cante, pues entre cada canción interrumpe para expresar lo que siente, mostrando su lado más vulnerable.

Durante uno de sus discursos el interprete llegó hasta las lágrimas, lo que causó el asombro y gritos de euforia del público presentes en la Feria Ganadera de la localidad, recinto en el que se presentó Nodal como parte de su Forajido Tour.

“Cantar fue un don que me dio Dios, pero lo tuve que trabajar también, entonces yo no quiero que ningún pendejo que solamente se viste bonito, se ve bonito, se venga a burlar de mí, ¿me entienden? Soy un ser humano como ustedes, yo también tengo mis sueños”, expresó y agregó que todo se lo debe a sus fans “a mi público, no a la gente que pretende que yo esté ahí a las ocho de la mañana esperando mis pinches vuelos, ¿me entiendes?”.