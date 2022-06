Christian Nodal confiesa que atentó contra su vida

La polémica continúa entorno a la vida de Christian Nodal, ahora ha sido por su reciente entrevista que tuvo con la revista ‘Rolling Stone’, donde declaró que atentó contra su vida.}

A través de sus historias breves de Instagram, Nodal compartió que protagonizó la portada de la famosa revista de música y cultura popular, a la cual le dio detalles de su vida privada como nunca antes, mostrándose más vulnerable que nunca.

La entrevista se llevó a cabo a mediados de mayo en su casa de Los Ángeles, California, donde explicó que desde pequeño se enfrentó a momentos difíciles al ser criado por su abuela, ya que sus padres trabajaban todo el tiempo para darles los mejor a él y a sus hermanos.

View this post on Instagram

Además, Nodal confesó que fue durante su adolescencia que su abuela lo salvó después de que tomara una decisión equivocada, pues atentó contra su propia vida.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pen…!'”, explicó Nodal sobre este episodio de su vida.

Aunque actualmente Nodal es uno de los cantantes más famosos del momento, confiesa que considera que “el éxito es relativo” y que “lo importante para mí es dar un mensaje con la canción. Conectar. Sanar”, expresó el interprete.

View this post on Instagram

No es la primera vez que Nodal se muestra tan vulnerable el interprete, ya que recientemente rompió en llanto durante uno de sus conciertos y se sinceró con su público.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegara este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, expresó.