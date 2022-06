Madeleyn Ainley reacciona a los rumores que la involucraron con Eduin Caz

Después de que este martes comenzaran las especulaciones sobre la tercera en discordia en la supuesta separación de Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy, la joven involucrada ha reaccionado a través de su cuenta verificada de Instagram, donde acumula más de 1 millón y medio de seguidores.

Madeleyn Ainley, mejor conocida como Ema Huevo comenzó a recibir toda la atención de usuarios en redes sociales, así como de medios para conocer su versión y a través de sus historias breves la joven ha compartido su reacción.

El primer mensaje que compartió fue después de recibir un mensaje ofensivo, pero lo resolvió de la mejor manera. Además agregó que no emitirá ninguna palabra al respecto ya que no busca aprovecharse de la situación y no le interesa.

“No tengo nada qué decir. Piensen lo que quieran que yo no soy dueña de sus pensamientos. Póngame las etiquetas que ustedes quieran y atacanme de la manera que quieran ami. Aquí todo está bien. Yo estoy bien y tranquila. Yo no le debo nada a nadie. Yo no hice nada. Díganme a quien no le gusta la música de Grupo Firmeee en dónde está el error WTF?”, escribió la joven.

Finalmente compartió en su timeline un video musicalizado precisamente con la canción “Fuga Pa’ Cali 2′ del Grupo Los de la O.

“Uno ya no puede poner canciones de grupos porque luego se ondean…. De ellos si puedo poner o tampoco? #monterrey #nuevoleon #madeleyn #emahuevo #reels 🔥🔥🔥”, escribió Madeleyn.

Madeleyn Ainley podría ser la mujer por la que Eduin Caz y su esposa se separaron