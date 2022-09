Niurka intenta besar a conductora y así la rechazó

La polémica bailarina causo revuelo después de que intentara besar a una presentadora de televisión.

Fue durante el programa ‘Siéntese quien pueda’ donde acudió como invitada, que Niurka intentó besar a Alejandra Jaramillo, una conductora ecuatoriana quien no dudó en rechazar a la cubana.

A través e las mismas redes sociales del programa se difundió el momento exacto en el que Niurka intentó besar a la presentadora, después de que se pusiera en la mesa de debate el polémico beso que Bad Bunny protagonizó con su bailarín.

En el video se aprecia el momento exacto en el que Niurka se levantó de su asiento y se dirigió a Alejandra Jaramillo, con la intención de darle un beso a la presentadora, sin embargo, cuando se acercó la vedette, inmediatamente la conductora se volteó y se negó rotundamente.

“No, pero si no quiero, no me pueden obligar, yo no quiero darle ningún beso”, expresó la joven presentadora mientras intentaba salir de la incómoda situación, a la que la vedette reaccionó con carcajadas.