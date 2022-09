Alessandra Rosaldo asegura que el hombro de Eugenio Derbez tendrá que ser reemplazado

Después de que Alessandra Rosaldo, compartiera a través de sus redes sociales el accidente que sufrió Eugenio Derbez y su intervención médica, la cantante dio algunos detalles extras durante su encuentro con la prensa.

A pesar de que la cantante no quiso ahondar en cómo ocurrió el accidente, reveló que la lesión se dio en el hombro, aunque existían rumores al respecto, agregó que probablemente necesite otra operación para reemplazar el hombro derecho.

Desde que Alessandra dio a conocer la noticia, anunció que no ofrecería declaraciones al respecto, sin embargo, concedió estas declaraciones y enfatizó el agradecimiento por el cariño que le tienen.

“Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir… pero filmando no fue”, agregó que actualmente se encuentra en casa y lo están cuidando su suegra y su hija Aitana.