Niurka discute con Jimena Gallego y Hector Sandarti totalmente en vivo

Después de que Niurka Marcos se comprometiera a regresar a ‘La casa de los famosos’ durante la gala de la expulsión, tras negarse a asistir al programa, por fin volvió y no dudó en expresar lo que piensa de la producción pues considera que hubo mucha manipulación en su salida.

La actitud con la que Niurka llegó al foro donde Jimena Gallego y Héctor Sandarti conducen el programa, fue de total indiferencia, incluso no se quedó callada y les manifestó todo lo que le molestó sobre la manera en la que editaron sus momentos dentro del reality.

“Bienvenida Niurka a esta que esta es tu casa”, manifestó Sandarti y la vedette le respondió “no, no es mi casa, porque en mi casa no me tratan tan mal como lo han hecho acá y tampoco me digan que me quieren porque no me quieren”, señaló.