Natanael Cano asegura que va a hacer una pausa a su carrera

El joven de 20 años, Natanael Cano sigue causando polémica por los vídeos que comparte en su cuenta de Instagram donde acumula cerca de 3 millones de seguidores, clips donde presume sus extravagancias.

Recientemente publicó un vídeo, donde se veía en estado de ebriedad asegurando que sacaría música cuando le convenga, eso lo realizó en una transmisión en vivo y posteriormente colgó otro vídeo donde detuvo el tráfico solo para demostrar lo que puede hacer con su dinero.

“Yo saco música cuando me convenga a mi no a ustedes, ando volado. Yo me hago el máss duro del trap y del región. Los tiempos de Dios son perfectos y Dios es mi mano derecha”, escribió en la descripción del clip donde se le ve bajando de su camioneta para detener el tráfico y decir: “Nosotros movemos los anillos de verdad”.