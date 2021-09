Muere mánager de gira de los Rolling Stones

A los 73 años de edad, el mánager de la gira de los Rolling Stones, Mick Bridgen murió en un trágico accidente en su casa en Santa Rosa, California.

A través de Daily Mail y TMZ, confirmaron que mientras cavaba una tumba para su perro en el jardín de su casa, resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado al hospital, donde falleció horas más tarde.

La muerte de Mick ocurrió hace unos días, pero fue hasta este fin de semana cuando se confirmó a través de un comunicado lanzado por la familia por medio de Joe Satriani.

..it's been a crazy & wonderful 33 years of rock 'n' roll. I've never worked so hard, played so hard, laughed and cried so hard, made so much music & had so many worldwide adventures, & all with Mick by my side.. RIP Mick Brigden. Read the full essay at https://t.co/fXyB1x0YkM pic.twitter.com/chfcstnXtJ

