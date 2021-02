Michelle Renaud y Danilo Carrera relatan el inicio y el fin de su relación

Michelle Renaud y Danilo Carrera aparecieron en Instagram, para confirmar que están más enamorados que nunca, pero que sus caminos tuvieron que separarse para poder cumplir sus respectivas metas.

Los actores demostraban un completo amor, que aparentemente no ha sido suficiente para seguir, ya que mientras Michelle Renaud desea convertirse en madre próximamente, Danilo no quiere tener hijos por este momento.

“Nunca había tenido una relación tan bonita (…) Les vamos a platicar un poquito para que no haya estos chismes, Danilo y yo si algo tenemos, super padre es que de verdad nos amamos. Como puse en el mensaje, lo amo más que nunca, te amo más que nunca y estoy súper agradecida contigo, pero platicamos y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos y él también pero no ahorita”, declaró la actriz entre lágrimas.

Aunque Danilo desea tener hijos, confirmó que eso pasará hasta los 35 años y pese a que quisiera regresar, entre risas confirmaron que si la relación terminó es de manera definitiva.

“Son decisiones que vamos tomando y así como yo quiero lo mejor para mí, quiero lo mejor para esta mujer hermosa, a la que amo, a la que admiro, es increíble (…) ni siquiera creo que queramos cosas diferentes, es que estamos en tiempos diferentes”, confirmó Danilo.

Ambos confirmaron el supuesto anillo de compromiso, no es de Danilo Carrera si no de su ex, quien es el padre del hijo de Michelle.

A pesar de que hubo lágrimas, ambos demostraron la mejor actitud y madurez ante este rompimiento que ha sorprendido a todos, pero seguidores y amigos del medio del espectáculo han aplaudido esta decisión.

