Melanie Carmona hace su debut como cantante junto a su mamá Alicia Villarreal

Este fin de semana, la hija que tuvieron durante su matrimonio, la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, por fin hizo su debut y cantó acobijada por su famosa madre, durante el Festival Nortex el cual se llevó a cabo en Monterrey.

Melenie Carmona acompañó como invitada especial a Alicia Villarreal y ambas interpretaron el exitoso tema “Te aprovechas”, el cual se hizo famoso durante la etapa en la que la rubia era parte de Grupo Limite.

El orgulloso padre, decidió publicar algunos momentos del debut de su hija junto a un mensaje especial a quienes la apoyaron en este nuevo momento.

“Gracias madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tarde AÑOS para porfin animarme a subirme a un escenario, gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tu y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila. Te amo con todo mi corazón sin ti no lo hubiera logrado❤️ Y para mis seguidores MIL GRACIAS por todas las porras y muestras de cariño!! En verdad los aprecio muchísimo y leo cada uno de sus mensajes❤️❤️ no les miento minutos antes estaba casi desmayandome pero se logro, y ahora si agarrrrense que ya no me bajo”, escribió Melanie en su cuenta de Instagram.