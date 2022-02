Melanie Carmona Villarreal revela si se hizo un procedimiento estético

La hija de Alicia Villrreal y Arturo Carmona sigue creciendo su presencia en redes sociales y ha mostrado con sus más fieles seguidores la excelente relación que mantiene con sus padres, al compartir algunos momentos que viven juntos.

Además de compartir parte de su vida privada, Melanie Carmona Villarreal, también ha dejado ver cómo ha crecido su faceta como modelo al realizar distintas colaboraciones con algunas marcas, gracias a su crecimiento dentro de Instagram.

Melanie también interactúa con sus seguidores por medio de las historias breves de la plataforma y recientemente realizó una dinámica en la que sus seguidores debían adivinar “qué suponen de” ella y respondió totalmente a todas las preguntas, incluso reveló algunos “arreglitos” que se ha realizado.

“Me siento muy halagada en estos momentos la verdad, pero no no me he hecho la lipo, me puse labios en septiembre pero ya se redujeron”, explicó la joven a sus seguidores, entre los arreglos que se ha sometido es a un tratamiento odontologico para mejorar su sonrisa pero eso ocurrió cuando era más joven.