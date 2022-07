Marvel anuncia que tendrá un ‘Spider-Man’ abiertamente gay

No es la primera vez que Marvel rompe con los estereotipos y una vez ha anunciado que este Spider-Man, abiertamente gay, será incluido en los cómics.

Fue el escritor de Marvel, Steve Fox, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde además mostró un adelanto del nuev personaje que aparecerá próximamente en los cómics específicamente en el ‘Edge of Spider-verse 5’.

De acuerdo a la misma información proporcionada por el creativo es que este personaje, está inspirado en algunos diseñadores de oda entre ellos Alexander McQueen. También el escritor reveló que el nombre del personaje será Web-Weaver.

“Algo de lo que me di cuenta inmediatamente cuando conocí a Web Weaver es que no puede y no debe representar a todos los hombres homosexuales. Ningún personaje puede hacerlo por sí solo. Su identidad femenina intrépida es fundamental para quien es él, pero no es toda la historia, la cual podrás experimentar en septiembre”, escribió en su cuenta de Twitter, la cual es privada pero ha sido rescatado por varios usuarios de la plataforma.

“Lancé una amplia red para los diseños originales mientras también miraba arañas nuevas y únicas que (Foxe) ha recomendado y que finalmente se combinó con este look”, agregó el escritor.

