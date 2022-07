Muere Kazuki Takahashi, el japonés creador del reconicido manga ‘Yu-Gi-Oh!’

El creador de la exitosa serie de televisión, Kazuki Takahashi, falleció a los 60 años en las costas de Japón, mientras se encontraba de vacaciones.

De acuerdo a medios internacionales, el cuerpo del creador de ‘Yu-Gi-Oh’ fue hallado frente a las costas del departamento de Okinawa; un portavoz le dijo al New York Times que Kazuki Takahashi murió por causas desconocidas mientras buceaba.

Su uerpo fue encontrado el miércoles flotando frente a la costa de Nago, una ciudad en la isla de Okinawa en el sur de Japón, dijo el portavoz. La Guardia Costera han iniciado una investigación por posible accidente de esnórquel.

“Vestía una camiseta, unas antiparras (de buceo), un esnórquel y aletas”, reveló la fuente y agregó que se realizaba una investigación y se estudiaban las hipótesis de una muerte accidental incluso criminal.

Fanáticos del exitoso anime que inspiró al juego de cartas coleccionables, han manifestado sus condolencias a través de las redes sociales, incluido el ex jugador de la NFL Cassius Marsh, quien publicó una foto de Yugi, el protagonista principal del programa, en su historia de Instagram con un emoji triste.

R.I.P Kazuki Takahashi.

Yu-Gi-Oh was such a massive part of my childhood. From Manga I'd read in elementary, anime I'd watch in the mornings & to this day I have my old cards in my drawer.

Thank you for bringing this series to life & I hope you know the Legacy you left💜 pic.twitter.com/DmEuhC8ZAB

— GamesCage – Hype Guy (@OnTheDownLoTho) July 7, 2022