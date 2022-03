Maribel Guardia sorprende al aparecer pelona en redes sociales

En un vídeo que compartió Maribel Guardia a través de su cuenta oficial de Instagram, sorprendió al aparecer completamente pelona, donde explicó que se trataba de un nuevo estilo para un nuevo proyecto para la televisión que tiene en puerta.

El clip ya acumula más de 109 mil reacciones y cerca de 4 mil comentarios en la plataforma donde Maribel escribió: “Les quería presumir mi cambio de #look 😜”.

“Bueno tenía que presentarles este caMaribel Guardia mbio de look. Me atreví a hacerlo por un proyecto de televisión. Era un reto muy importante y quise dar el paso. Ya estaba harta de mi cabello largo y sobre todo de mi fleco. Ay Dios mío. Bienvenida primavera. Espero que les guste mi cambio de look. ¿Tú lo harías?”, es el mensaje que compartió Maribel Guardia en la plataforma.