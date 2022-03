José Eduardo Derbez gastó 10 mil pesos en cambio de look y no le gustó

Durante la transmisión del programa en el que participa José Eduardo Derbez, sorprendió a sus compañeros al revelar la cantidad de dinero que pagó por un cambio de look que no le agradó en absoluto.

Fue para en el programa ‘Miembros al aire’ donde el conductor causó las burlas de Paul Stanley, Jorge Van Rankin y Raúl Araiza por su cambio de look, el cual se convirtió en tema de conversación, dando detalles de qué lo motivó a hacerse este nuevo estilo.

“Fui al salón de belleza a acompañar a mi mujer y dije me voy a quitar mis uñas tan bonitas”, reveló José Eduardo Derbez y Paul lo interrumpió para asegurar que se había puesto esmalte de ajo, pero continuó la anécdota: “Entonces me dice mi novia ‘¿oye, y si te pones?, me saca la foto del wey, un modelo, pero ese wey se veía muy chingón”, cuenta que aceptó, pero lamentablemente no se le ve como al modelo.