Mariana Ochoa da positiva a COVID-19 y no se presentará en las siguientes fechas de OV7

Definitivamente una de las giras más esperadas ha sido la de OV7, la cual ha pasado por toda clase de inconvenientes y ahora que por fin arrancó la salud de uno de sus integrantes se ha visto comprometida.

Y es que después de un arranque exitoso en su primer concierto en el Auditorio Nacional, Mariana Ochoa tendrá que ausentarse de manera momentánea de la gira, que continuará con presentaciones en el Auditorio Nacional este 8 y 9 de septiembre.

Fue a través de las redes sociales de la agrupación que se dio a conocer la noticia y posteriormente Mariana compartió el comunicado en su cuenta verificada de Instagram.

View this post on Instagram

“Me siento muy triste por no poder estar en el escenario con ustedes el día de hoy, efectivamente me sentí mal y corrí al doctor y dí positivo a Covid por primera vez desde que empezó esta pandemia. Este es un espectáculo en el que dejamos el corazón arriba del escenario y que no se pueden perder! Los 7 estamos ahí con el alma. Sólo me queda decir que estoy en excelentes manos con el Dr Francisco Moreno, la Dra Maricarmen Medrano y hasta el pediatra de mis hijos el Dr Jacobo Borovoy, para estar con ustedes de vuelta en muy poquitos días. Gracias por todas sus muestras de amor”; escribió la cantante en la descripción del comunicado.