Mariana Rodríguez anuncia que está embarazada y usuarios reaccionan con memes

Este inicio de semana, Mariana Rodríguez y Samuel García, dieron a conocer que están esperando a su primer bebé, a pesar de que no es el primer embarazo de la regiomontana, ya que hace un par de años perdió a su primer bebé.

Fue a través de sus redes sociales que Mariana compartió la noticia junto a la fotografía de su ecografía y un emotivo mensaje.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3 tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a [email protected] En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. [email protected] esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos!!! Te amamos -Mamá y Papá”, escribió en su cuenta de Instagram.