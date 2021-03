A sus 31 años, estrella de TikTok pierde la vida

Hace unos momentos, medios estadounidenses confirmaron que Rochelle Hager, estrella de TikTok, murió este lunes en un extraño accidente, cuando su automóvil fue aplastado por una enorme rama.

Han confirmado que Rochelle conducía su SUV Nissan blanca en Farmington en Maine, cuando fuertes vientos lograron tirar las ramas de un árbol ubicado justo en la carretera donde transitaba.

BREAKING: Police say a Waterville woman was killed Monday morning when high winds caused a tree limb to crush the roof of her car while she was driving on Knowlton Corner Road in Farmington. (Photo:Farmington Police Department)@WABI_TV5 pic.twitter.com/17MJjzuEEs

— Connor Clement (@connorclementtv) March 30, 2021