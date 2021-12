Manelyk confiesa distanciamiento con Celia Lora por su amistad con Alicia Machado

A pesar de que Manelyk llevaba una gran amistad con Celia Lora por sus participaciones en ‘Acapulco Shore’, cuando Mane entró a ‘La Casa de los famosos’, pensaba que podrían conservar intacta su relación, sin embargo, sí hubo una fractura.

Aunque Manelyk forjó una gran amistad con Alicia Machado y lo ha expuesto en sus redes sociales, con agradecimiento hacia la ex Miss Universo, la influencer confiesa que sí existe un distanciamiento con Celia Lora por esta situación.

“De mi parte no, pero no sé creo que a ella no le pareció mucho mi relación con Alicia, me parece un poco inmaduro de su parte, porque lo que pasa en un reality show se queda en un reality show y un poco egoísta, porque cuando se fue Celia, si yo no me hubiera llevado con Alicia me hubiera quedado sola, pero entonces ya sería cuestión de arreglar las cositas con Celia”, expresó Mane.