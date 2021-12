A sus 52 años, Jennifer Aniston cautiva al posar con top

La actriz, Jennifer Aniston fue elegida como una de las 100 mujeres más poderosas del entretenimiento en el 2021 que organiza la revista The Hollywood Reporter, evento en el que recibió además el premio ‘Sherry Lansing Leadership Award’ en el evento anual ‘Womenin Entertainment’ de THR.

Este martes salió a la luz la sesión de fotografías de la actriz, en donde protagonizó la portada del mes de diciembre, dedicada a las mujeres del entretenimiento en donde Aniston ofreció una nutrida entrevista sobre su camino y carrera.

“Jennifer Aniston habla sobre mantener cierto misterio a través de décadas de locura mediática, por qué la reunión de ‘Friends’ la golpeó tan fuerte y su papel como la “madre de la guarida” para su grupo muy unido de amigos de la industria y los colaboradores con los que se muere por trabajar”, se puede leer en el adelanto de la entrevista que promociona THR en su cuenta oficial de Instagram.

Jennifer Aniston es nombrada como una de las mujeres más poderosas del entretenimiento

“La gente ciertamente se proyecta en ti y todo eso … Entonces, desapareces tanto como puedas, te diviertes, asumes estos roles extraños, no das una mierda, te diviertes, recuerdas que tienes un grupo magnífico de amigos y tu vida es bendecida y haces lo mejor que puedes”, contó sobre cómo lidia la fama.

También Jennifer Aniston confesó que no se arrepiente de nada y explica el cambio de los medios de comunicación y cómo ahora cualquiera en redes sociales se convierte en juez.

“No lo sé, porque creo que la gente todavía lo hace hoy. Lo que la prensa sensacionalista y los medios de comunicación le hicieron a la vida personal de la gente en ese entonces, la gente común lo está haciendo ahora. Aunque no he visto un tabloide en mucho tiempo. ¿Sigo teniendo gemelos? ¿Voy a ser la madre milagrosa a los 52 años? ( Risas .) Ahora tienes las redes sociales. Es casi como si los medios de comunicación le entregaran la espada a cualquier Joe Schmo sentado detrás de una pantalla de computadora para ser un troll o como lo llamen y acosar a la gente en las secciones de comentarios. Así que, en cierto modo, es como si cambiaran de manos. Y no sé por qué hay una veta tan cruel en la sociedad. A menudo me pregunto en qué se excitan”.

Además Jeniifer colgó una fotografía en su cuenta verificada de Instagram para agradecer a THR por su entrevista e inclusión como una de las mujeres más poderosas del entretenimiento.

“Si volviera en el tiempo a mi yo de 19 años, como mesera en Nueva York y audicionando para todos los espectáculos de Broadway, off, off, ni siquiera cerca de Broadway y alguien se me acercara y dijo: ‘Un día, recibirás el Premio al Liderazgo Sherry Lansing’, las habría mirado como si estuvieran locas ”

