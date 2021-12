El amor que el cantante tiene por la tinta es innegable, pero ¿Qué opina la mamá de Christian Nodal sobre sus tatuajes en la cara?

Además de utilizar la música y las letras de las canciones para expresarse, el representante del regional mexicano lo hace también por medio de su cuerpo.

Sin embargo, parece que a doña Silvia Cristy Nodal no le encanta mucho que su hijo cada día tenga más tatuajes.

Es bien sabido que la orgullosa madre de Nodal lo apoya en cada decisión que ha tomado, a tal grado de ser una de las piezas principales de su éxito.

No obstante, es difícil que puedan coincidir en todo y una de esas cosas en las que no están de acuerdo es, sin duda, los recientes tatuajes en la cara.

Y es que se había visto al intérprete de 22 años lucir varios de ellos en su torso y en los brazos. Pero durante el último año, desde el inicio de su relación con Belinda, parece que su sien es su nuevo lugar preferido para tatuar.

Ante los cuestionamientos de la prensa acerca de las decisiones que ha tomado su hijo respecto a su cuerpo, la mamá de Christian Nodal contestó:

“Claro que me duele su cambio, pero como madre, más me dolería darle la espalda por ser quien es él. No te preocupes, mañana se los voy a borrar”, dijo.