Madonna causa polémica al inhalar una droga llamada poppers en transmisión de TikTok

‘La Reina del pop’ se encuentra en una polémica debido a una transmisión en vivo donde habría inhalado posible droga llamada ‘poppers’.

Fue a través de TikTok que Madonna se volvió tendencia en los últimos días, al darle promoción a su álbum musical “Erotica”, también ha divulgado la publicación del polémico libro SEX su última polémica fue por declararse abiertamente gay.

Ahora, la nueva polémica de la Reina del pop se debe a que en un video en TikTok apareció inhalando lo que aseguran que se trata de poppers.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la influencer Terri Joe. En el clip se ve a la intérprete frente a la cámara mientras sus asistentes la están arreglando.

Not Madonna doing poppers on TikTok live 💀 pic.twitter.com/6qs07eH5It

— Rap Alert ➐ (@rapalert1OO) October 27, 2022