Turista graba su propia muerte al aventarse de una tirolesa

A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el que se aprecia la trágica muerte de un hombre que cayó al vacio al aventarse de una tirolesa

Se trata de Sergio Murilo, un turista de 39 años, quien grabó su propia muerte cuando se lanzó de la tirolesa la cual se rompió y terminó cayendo desde una gran altura hasta impactar en el suelo.

Los hechos ocurrieron en Ceará, Brasil, de acuerdo a medios locales el turista estaba en compañía de su familia, cuando decidió descender por la quebrada Canoa sostenido en una tirolesa.

Lamentablemente de manera repentina, a mitad del recorrido, se ve el momento en el que el turista termina cayendo violentamente contra la arena.

Se h reportado que su esposa de Sergio Murilo también estaba grabando el recorrido de su marido, y cómo estaba haciendo lo mismo, ella terminó registrando la terrible muerte.

Tras la caída, la esposa comenzó a correr de forma desesperada para ayudar a su pareja. Según la prensa de Brasil, Sergio Murilo recibió asistencia en el acto y fue trasladado a un hospital, pero llegó sin vida pese a los intentos por reanimarlo en el camino.

