¡Qué siempre sí!

Lyn May recientemente habría confirmado que hace unos días perdió a sus bebés, luego de haber sufrido un susto arriba de un avión.

Sin embargo, la bailarina ha decidido utilizar nuevamente a las cámaras de ‘De Primera Mano’, para asegurar que aunque sí se llevó un gran susto, sus gemelos continúan en su vientre y desmintió haber perdido su embarazo en el avión.

“Estamos bien, me agarro mi panza. Es mentira todo lo que dicen, a mí lo que me dolió fue el corazón, empecé a sudar, me dolía mucho el pecho, los brazos y las piernas me temblaban mucho. Ya me aconsejaron unas pastillas para la tembladera que traigo y si no voy al psicólogo, es un susto muy grande”, detalló en el programa de espectáculos.