Le crean muñeca a Lyn May que es idéntica a la vedette

Definitivamente la vedette Lyn May se ha convertido en un personaje icónico en nuestro país lleno de sensualidad y humor negro que refleja en cada oportunidad que tiene cuando se presenta en cada show.

Esto la ha colocado dentro de la cultura pop y Aaron Malibu, un artista que se especializa en crear muñecas de grandes personajes del momento y de la historia del mundo del espectáculo ha creado la de Lyn May.

La muñeca que Aaron realizó para rendir homenaje a Lyn May, es igualita a la famosa bailarina en su juventud. En la postal que compartió el artista aparece usando un sexy atuendo rojo y una larga cabellera negra. Incluso la misma Lyn May la compartió en su cuenta de Instagram.

“Otra Mexicana icónica! la talentosa y graciosa Lyn May, la vedette de origen chino y mexicano conocida por sus shows en la vida nocturna de Mexico y sus actuaciones en el cine mexicano de los años 70 y 80. No saben cuanto me alegra verla bailar y reírme de sus anécdotas y chistes groseros. Su amor de la vida es tan admirable”, escribió el artista en la descripción de la publicación que ya acumula más de 3 mil reacciones en la plataforma.