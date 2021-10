Hace unos días, el nombre de Lalo Mora se viralizó luego de aparecer junto a una joven tocándola indebidamente, tras una de sus presentaciones.

En aquel vídeo que fue severamente criticado, se puede ver al cantante tocando o intentando tocar a la mujer que huye de inmediato del lugar. Aunque no hubo reacción por parte del equipo del cantante, finalmente el famoso rompió el silencio por este momento.

“Ahí me disculpan por todos los medios, me siento muy apenado”, declaró, tras cuestionarlo sobre esta situación que no es la primera vez que vive, sin embargo, se negó a dar una disculpa pública a la mujer y a confirmar que su comportamiento no ha sido el mejor cuando sus seguidoras se acercan a él.