Lyn May reaparece con nuevo cambio físico

Lyn May sorprendió este fin de semana, para presumir su nuevo cambio de look y a sus 68 años confirmó que es capaz de enamorar a cualquiera.

La vedette de 68 años de edad apareció en redes sociales con un nuevo peinado, impecable vestido, un cuerpo espectacular y una aparente cirugía plástica que mejoró su aspecto.

“Hola, amigas. Les saluda Lyn May, las invito, el día 9 con el doctor Gama a la clínica a que se pongan Bótox. Los espera su amiga Lyn May. Recuerden a la clínica del doctor Gama para que se pongan bótox con Lyn May cantando y bailando para todas ustedes, las amo”, declaró la famosa.