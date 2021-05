Liberan primer teaser de la nueva temporada de ‘Dexter’

El año pasado se anunció una nueva temporada de Dexter, el famoso asesino que mata con una justificación a personas culpables.

Como sabrás, cuando se confirmó el regreso de la serie, se dio a conocer también que esta nueva temporada contará con diez episodios y que se estrenaría en otoño, por el momento no hay fecha exacta pero ya un avance.

Showtime liberó el primer teaser emocionando a sus más fieles seguidores. Fue a través de sus redes sociales que la cadena que se colgó este primer avance con Michael C. Hall.

He’s just a soul whose intentions are good.

See what #Dexter has been up to when he comes home to SHOWTIME this Fall. pic.twitter.com/Bh8UC83qn0

— SHOWTIME (@Showtime) April 29, 2021