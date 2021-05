El ‘Canelo’ abrirá gasolineras en México

En una reciente entrevista, Saúl ‘Canelo’ Álvarez habló por primera vez de su origen, sus estudios y su fortuna, así como sus planes a futuro para continuar creciendo su dinero ahora el ‘Canelo’ abrirá gasolineras.

“Quiero ser millonario en los negocios, no estudié y vengo de muy abajo pero me gusta aprender… Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero”, aseguró el pugilista quien agregó que tiene el dinero suficiente para retirarse.