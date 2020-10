Regresa ‘Dexter’ con una nueva temporada y el mismo protagonista

La nueva temporada de la exitosa serie del asesino contará con diez episodios los cuales se estrenarán en 2021.

Showtime ha confirmado una nueva temporada que posiblemente estrene en otoño de 2021, además informaron que Michael C. Hall volverá a darle vida al personaje principal de la serie.

Incluso, Clayde Phillips, el showrunner que estuvo desde la cuarta temporada también estará de regreso.

#Dexter is returning to Showtime next year. More details: https://t.co/od2h9MesJX pic.twitter.com/kEcSywbI7c

— The Hollywood Reporter (@THR) October 15, 2020