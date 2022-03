Eiza González sorprende con cabellera rubia

Esta semana Eiza González ha tenido una semana cargada de trabajo debido a la promoción que le está dando a su reciente película ‘Ambulance’ y por su paso en Londres, la actriz mexicana sorprendió con su nuevo cambio de look.

Fue durante su paso por la alfombra roja de la cinta ‘Ambulance’ en Londres, Reino Unido que dejó a toda la prensa y sus fieles fanáticos con la boca abierta al cambiar radicalmente el tono de su cabellera, dejando el castaño y optando ahora por un rubio.

Al aparecer con su cabellera rubia la actriz decidió acudir con un sencillo vestido azul de la marca Burberry, mismo con el que presumió su esbelta figura, aunque el cambio de look fue arriesgado, la actriz no dejó de lado el glamour y la elegancia.

Estas son las fotografías que ya circulan en redes sociales donde también Eiza González resaltó el tono de sus gruesos labios y además la joyería de Bvlgari donde resaltaron un par de aretes de diamantes.

Eiza continúa su gira internacional para promocionar la película dirigida por Michael Bay, otras de las ciudades que ha visitado son París, Berlín en compañia de Jake Gyllenhaal y Yanya Abdul-Mateen.

🇬🇧 Fans in London at a special screening of #AmbulanceMovie were delighted to see @michaelbay, Jake Gyllenhaal, @yahya, @eizamusica, and producer Brad Fischer stop by. pic.twitter.com/kyL65eMZyZ

— Ambulance (@ambulancemovie) March 24, 2022