Racismo, suicidio y un final feliz en la historia de Meghan y Harry

Este fin de semana Oprah llegó con una de las entrevistas más esperadas por fanáticos de la realeza y por supuesto Meghan y Harry hablaron de lo que sucedió para que dejaran de pertenecer a la familia real.

Aparentemente aunque fue bien recibida al inicio de su matrimonio con Harry, con el paso del tiempo, Meghan se sintió completamente insegura, algo que comparó con todo lo que protegían a Kate Middleton.

“No me protegieron (…) Llevaba mucho tiempo pidiendo ayuda a ‘La Institución’. La historia de que hice llorar a Kate fue el principio del asesinato de mi personaje público. Me dijeron que como mi hijo Archie no iba a ser príncipe, no tendría seguridad”, recalcó Meghan.