Carmen Aub muestra las cicatrices tras retirarse sus implantes

Fue en octubre del año pasado cuando Carmen Aub dio a conocer que decidió retirarse los implantes de seno que tenía por problemas de salud que le representaron haberlos traído por 10 años.

En ese entonces la actriz reconocida por su papel como Rutila Casillas en la serie ‘El Señor de los Cielos’ aseguró que se sentía con más libertad y seguridad que antes. Ahora ha sorprendido a sus más fieles seguidores de Instagram al mostrar sus cicatrices.

“¿Qué historia cuentan tus cicatrices? Las mías son el mapa que me han llevado a quererme, ¿qué irónico no? Normalmente uno quiere quitarse estas ‘imperfecciones’ para aceptarse y a mi más bien me sirven de recordatorio de lo que fui y lo que soy, son el ‘tatuaje’ con más significado que tengo y saben ¿qué? !Me encanta!”, escribió en la descripción de la publicación que ya acumula más de 226 mil reacciones en l plataforma.