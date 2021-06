Kim Kardashian comparte foto familiar sin Kanye West

A unos días de estrenarse la última temporada de ‘Keeping Up With the Kardashians’, Kim Kardashian compartió una tierna imagen junto a sus hijos y confirmando que esta es su nueva familia.

Esta es la primera imagen oficial de la familia de Kim sin Kanye West y por supuesto, fanáticos de la pareja, lamentaron la separación del matrimonio que por años fue uno de los más queridos del momento.

“Baby love”, se lee al pie de la imagen donde aparece la socialité junto a North, Saint, Chicago y Psalm.

Mientras tanto, Kim Kardashian está preparando su nuevo lanzamiento en maquillaje y ropa, que ha emocionado a todos sus seguidores en la red, ya que pese a la separación ella continúa con sus proyectos personales.

En el nuevo adelanto de ‘KUWTK’, Kim aparece llorando por no poder estar cerca de Kanye West, quien aparentemente necesita de alguien que “le siga el paso” y que esté junto a él en todo momento.

Kim Kardashian reprobó examen de primer año de derecho

¿Qué les pasó a las cejas de Kim Kardashian?