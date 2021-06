Hace unas horas se confirmó que había una demanda en la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especial de Violencia de Género en Guasave, contra Remmy Valenzuela por violencia familia y lesiones dolosas (CLN/UATYPC/005822/2021 y oficio 024139/202).

El cantante habría golpeado a su primo, Carlos Armando “N” y a la novia de este, Katy Aracely “N”, a quien aparentemente azotó con cables de luz en la espalda en su rancho.

Esta agresión se registró durante este fin de semana en el rancho ‘El Campito’, donde su primo se desempeña como jardinero y velador, durante esa noche el cantante arribó a la propiedad y comenzó a agredir a la pareja sin ningún motivo aparente.

Su primo terminó con una fractura en el pómulo izquierdo, poniendo en riego uno de sus ojos, de acuerdo a los médicos que lo atendieron en Culiacán.

Luego de la violenta reacción de Remmy, la pareja puso una demanda por temor a volver a ser agredidos por parte del cantante.

Sin embargo, Patricia Buelna, madre de la víctima aseguró que desde que intentaron poner la demanda, se han topado con obstáculos para continuar con el proceso, asegurando que como la agresión ocurrió en Guasave ellos no pueden hacer nada.

“Mi hijo no hizo nada, lo que hizo él no fue humano, ni con la chica, que no tiene vela en el entierro, ni con su primo hermano, que es su propia sangre”, declaró la tía de Remmy.