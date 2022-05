Khloé Kardashian habla por primera vez del engaño de Tristan Thompson

La familia Kardashian estrenó nuevo reality show a través de que se transmite a través de Hulu donde se han revelado algunos detalles del clan como el compromiso de Kourtney y Travis Barker o el debut de Kim en Saturday Night Live, pero lo que ha causado curiosidad por supuesto es el rompimiento de Khloé y Tristan tras una nueva infidelidad del basquetbolista.

Fue para el podcast ‘Not Skinny But Not Fat’ que Khloé Kardashian confesó cómo le llegó la triste noticia sobre la nueva paternidad de Thomson, a quien le había dado una oportunidad más tras una infidelidad, incluso este jueves saldrá a la luz cómo fue el crudo momento donde Khloé se enteró de esta nueva traición de la boca de su hermana Kim.

“Cada vez que sucede esto, lo cual es muy triste que haya sucedido varias veces, pero de alguna manera siempre hay cámaras con ellos. Kim estaba filmando como a las 6 am un entrenamiento porque creo que ella y Kanye estaban haciendo algo con los niños. Entonces Kim estaba en el gimnasio y en tiempo real descubrió la información. Me enteré a través de Kim. Siempre me lo dice una hermana”, expresó Khloé.