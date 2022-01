Revelan lo que hará Khloé Kardashian tras comunicado de Tristan Thompson

Esta semana trascendió el comunicado que Tristan Thompson publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde aceptó la paternidad del hijo de Maralee Nichols, la entrenadora personal del basquetbolista, finalmente se dio a conocer la reacción de Khloé Kardashian.

Como sabrás, la familia Kardashian-Jenner es una de las más mediáticas y han caído en varios escándalos, sin embargo, siempre se han mantenido en unión, en este caso, no han dudado en apoyar a Khloé.

Y es que Tristán Thompsón le ofreció una disculpa a la socialité: “Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado, no te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años”, por lo que inmediatamente reaccionó.