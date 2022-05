Kate Moss testifica y niega versión de Amber Heard sobre el incidente de la escalera

Desde el lunes se dio a conocer la lista de testimonios que presentaría el equipo legal de Johnny Depp, después de los que subieron a declarar a nombre de Amber Heard, quienes dejaron mal parada a la actriz, entre los nombres que figuraron estaba la modelo Kate Moss.

Finalmente llegó el momento del testimonio de la británica, pero ¿porqué es importante su declaración?

Se debe a que Amber Heard la mencionó el pasado 5 de mayo durante su testimonio, incluso los abogados de Johnny celebraron su mención ya que podían llamarla a declarar a favor del actor. Kate Moss fue la primera en dar su testimonio este miércoles y explicó que tuvo una relación con el actor de 4 años de 1994 a 1998.

Cuando la cuestionaron sobre rumor no confirmado del incidente en unas escaleras, Kate aseguró que nadie la empujó y describió cómo sucedieron en realidad las cosas.

“Johnny salió antes que yo. Y había habido una tormenta y cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque estaba adentro porque no sabía lo que me pasaba y yo estaba con dolor y vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”, incluso negó que el actor fuera violento en toda su relación.

Durante la jornada de esta mañana durante el juicio que se lleva a cabo en Fairfax, Virginia, volvió subir al estrado la doctora Shannon Curry, psicóloga forense para asegurar que Amber Heard nunca presentó estrés post traumático. Además dijo que el Dr. Hughes tergiversó las pruebas, y “presentó su testimonio de una manera que presentaba su propia opinión y el autoinforme de la Sra. Heard como un hecho”.

“I’m Doctor Shannon Curry. I’m a clinical and forensic psychologist, and im here today to rebut the testimony that was provided by Dr Hughes”

Aunque se había dado a conocer que el equipo legal de Amber Heard, había llamado a testificar nuevamente a Johnny Depp, cambiaron de estrategia, pero durante este miércoles, el día numero 22 del juicio, el actor subió al estrado para volver a testificar.

Dentro de su testimonio abordó el tema del papel de Heard en ‘Aquaman’, diciendo que es mentira que no le ayudó a conseguir el rol. Describió que Amber estaba teniendo problemas en Australia y al llamar directamente a Warner bastó para que consiguiera ser Mera.

Depp habló también sobre lo que testificó Amber y su “abuso” de pastillas negando que fuera posible que se tomara hasta 10 pues estaría muerto. El actor abordó el tema de su dedo y volvió a rectificar que perdió su dedo por la botella que lanzó, incluso presentaron como prueba la conversación que tuvo con el cirujano que lo atendió.

En su testimonio se encargó el actor de rectificar el rumor sobre el incidente con Kate Moss, asegurando que Amber conocía la historia de la escalera y se encargó de distorsionarla.

También Johnny Depp habló de la relación entre Whitney y Amber, donde ambas peleaban a cada momento y la actriz era muy violenta con su hermana. También le dejó claro al jurado y a Amber que sobre el tema de las donaciones él prefiere que se queden en el anonimato pues no necesita una palmada en la espalda.

