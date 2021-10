Keanu Reeves regala un ‘Rolex’ a los actores de riesgo de ‘John Wick 4’

Nuevamente el actor Keanu Reeves ha dado de qué hablar al mostrar que es una gran persona y es que ahora mismo ha empezado a convertirse en tendencia su nuevo acto de empatía con sus colaboradores.

De acuerdo a la revista People, el actor le regaló un reloj Rolex a los actores que trabajan como dobles en la película ‘John Wick 4’ y de acuerdo al mismo medio cada uno de estos relojes está valuado en 10 mil dólares.

Además Keanu Reeves les entregó estos relojes con una dedicatoria grabada en la parte trasera a los cuatro actores que están participado, como regalo por haber finalizado el rodaje de ‘John Wick 4‘.

Los actores a los que les entregó este costoso regalo son Bruce Lee Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo y Li Qiang, el pasado sábado en el restaurante Le Bistro Paul Bert de París.

Keanu Reeves gifted the 'John Wick 4' stunt team $10K Rolex watches to thank them for their work on the film ⌚️

📷 Watchmania pic.twitter.com/medDb4jQpm

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) October 26, 2021