Keanu Reeves es incluido en el Paseo de la Fama de Canadá

El actor de 57 años, Keanu Reeves ha sido reconocido al ser incluido en el Paseo de la Fama de Canadá junto a su coprotagonista de ‘Matrix’ y su compañera canadiense Carrie-Anne Moss.

De acuerdo a medios internacionales, la ceremonia se llevó a cabo en Los Ángeles el sábado pasado, y Reeves recibió el honor de manos de Moss.

El actor no es el único que ha recibido este reconocimiento este año, ya que fue uno de los diez nuevos miembros incluidos en el Paseo de la Fama de Canadá, Bret ‘The Hitman’ Hart, Ajay Vrimani y Bruce Cockburn son solo algunos de los nombres que también fueron celebrados.

keanu reeves has been inducted into canada's walk of fame! pic.twitter.com/W3xuuiCWW0

— best of keanu (@bestofkeanu) December 9, 2021