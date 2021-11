Keanu Reeves desea se parte del Universo Cinematográfico de Marvel

Aunque algunos consideran sobre valoradas las películas de Marvel, hay quienes no perderían la oportunidad de ser parte del extenso universo que han creado y Keanu Reeves es uno de ellos.

En una reciente entrevista que el actor ofreció para Esquire mientras promociona ‘Matrix: Ressurrections’, Keaunu Reeves confesó que se siente emocionado de tan sólo pensar que podría ser parte del campo semántico del MCU.

Reeves tiene claro que ya existen planes en los próximos años para cada personaje, pero dejó claro que le gustaría ser un villano o un personaje secundario y de esta manera poder cumplir esa fantasía de formar parte de sus cómics favoritos.

Tras estas últimas declaraciones del actor donde expresó que sería un honor incorporarse al Marvelverso, usuarios en redes sociales han desatado una ola de reacciones en Twitter y proponen al actor como Ghost Rider.

MANIFESTING KEANU REEVES IN THE MCU AS JOHNNY BLAZE/GHOST RIDER pic.twitter.com/DgPN7x3t40

