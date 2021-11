Karla Panini regresa como la ‘Lavandera güera’ y causa polémica en redes sociales

Fue a través de un canal de You Tube que Karla Panini regresó para interpretar a la “lavandera güera”, papel que realizó junto a la difunta Karla Luna y generó polémica en redes sociales.

Después de que Karla Panini decidiera realizar algunos vídeos en contra de la familia de Karla Luna, tratando de defenderse de las criticas públicas, ahora volvió a interpretar su personaje que le dio fama.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram anunció que retomaría el personaje sin importar las críticas que podría generar, ya que escribió “regresamos y la que soporte”, lo que le trajo más comentarios negativos que positivos.

“En lugar de que llenen su boca de odios, llenen su boca de bendiciones, es más benéfico para ustedes mismos, porque están bien sonsos, el hate que ustedes tiran no llega a la persona que están odiando… no sé si me estoy explicando porque están medio mensos a veces los haters”, comentó Karla en su personaje.