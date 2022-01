Manelyk habla de su amistad con Celia Lora y Karime

Después de su participación en la ‘Casa de los Famosos’, la influencer ha mostrado una parte de su vida más transparente por lo que decidió realizar una transmisión en vivo para sus más de 13 millones de seguidores de su cuenta oficial de Instagram para desahogarse.

En esta transmisión Mane admitió que sus planes han cambiado rotundamente y se llegó a sentir muy frustrada, pero cambió de ánimo con los preparativos de su cumpleaños, además de compartir su sentir, la ‘chica reality’ como ella se define, también contestó algunas preguntas sobre su vida como sus relaciones con otras celebridades.

Sus seguidores no dudaron en preguntarle sobre su amistad con Celia Lora, asegurando que aún existe una distancia entre ellas y no cree que se puedan acercar debido a que no supo manejar lo que sucedió dentro del reaity show.

Manelyk da su opinión sobre el distanciamiento con Celia

“Ella creció en la farándula, sus papás son famosos y desde chiquita está en el medio pues como que sabría manejar el teje y el maneje de un show, hay personas que no entienden lo que es un reality show y la vida real, buscate otro trabajo o abrete otra paginita de estas de.. ya no voy a hablar”, expresó.

Pero también habló de Dania y Brenda, con quienes tuvo grandes peleas dentro de ‘Acapulco Shore’, reality en el que no descartó una participación más, sobre su amistad con Karime asegura que cada quien está enfocada en otros proyectos pero siguen manteniendo una amistad.

Manelyk confiesa distanciamiento con Celia Lora por su amistad con Alicia Machado