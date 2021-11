Madre e hijo por fin aparecen en un proyecto, así se dio la noticia de que Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez estarán juntos en una película.

Además de estos dos reconocidos actores, también estarán en el reparto Maite Perroni, Bárbara de Regil y Ana Serradilla.

El filme, que será el primero en que ambos estarán juntos, es una comedia llamará ‘Roomies’ y se espera que el humor de José Eduardo sea uno de los protagonistas.

Pese a que sí han trabajado juntos, en un sketch para el programa XHDRBZ, el hijo de Eugenio Derbez asegura que toma ésta como la primera vez en hacerlo junto a su madre.

Inclusive, José Eduardo asegura que tiene ciertos nervios porque Victoria se encuentre en el mismo set de grabaciones que él. Aunque admite que trabajar con cualquiera de sus padres siempre le deja alguna enseñanza.

“Sí me puse nervioso, no me lo creían, pero las manos me sudaban. Nos divertimos mucho, nos reímos bastante. Mi mamá siempre impone. Les aprendo lo profesionales que son, que todo lo que han querido lo han logrado, que siempre están presentes, que aman su carrera y que sí se puede vivir de esto”, comentó el actor a los medios de comunicación.